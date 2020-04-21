Герасимов: рік тому країна втратила професійну владу

Фото: Артур Герасимов (eurosolidarity.org)

Нардеп також зазначає, що саме при нинішній владі почалися переслідування учасників Майдану

За рік, що минув після президентських виборів, стало очевидно, що нова влада не справляється з викликами й завданнями, які постають перед державою. Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов в ефірі телеканалу "Прямий", передає РБК-Україна.

"Цей рік ще раз показав, що Зеленський прийшов до влади на брехні. Причому на брехні двох типів. Перша брехня була, коли брехали про Порошенка. І в тому числі і їхня команда. І друга брехня - це так звані обіцянки, починаючи від 4 тисяч доларів зарплати для вчителів і закінчуючи дуже багатьма іншими темами", - заявив Герасимов.

Окрім того, наголошує Герасимов, друге, що показав цей рік, що Україна втратила професійну владу, яку поважали у світі і яка тримала в напрузі українських ворогів.

Герасимов також зазначає, що рік тому президент Володимир Зеленський отримав економіку, яка зростала, натомість вже восени почалися кризові явища, які тепер посилює епідемія коронавірусу.

"Коли люди отримали профіцит бюджету, десятки мільярдів гривень на рахунках, коли отримали великі золотовалютні резерви. Коли отримали економіку на зростанні, коли вони отримали боєздатну армію. І за декілька місяців в них дірка в бюджеті майже 300 мільярдів - в мене виникає велике питання", - додав Герасимов.

Нардеп також зазначає, що саме при нинішній владі почалися переслідування учасників Майдану.

"Ви подивіться, що зараз робиться. Відпускають "беркут" і у той же самий час підозри висувають активістам Майдану, замість того, щоб висувати тим, хто вбивав людей на Майдані. Після них треба буде швидко і професійно приймати глибокі серйозні рішення. Ситуація настільки загрозлива, що сьогодні Україна потребує не піар лідера, який буде виступати по телевізору. А вона потребує професійну фахову людину, яка зможе швидко витягнути Україну з тієї прірви, куди вона зараз навіть не котиться, а летить. Єдиною альтернативою оцій недолугій некомпетентній владі є саме Порошенко", - констатував Герасимов.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" за 14 квітня, якби дострокові парламентські вибори відбулися найближчим часом, то у Верховну раду пройшли б чотири партії.

Зокрема, за партію "Слуга народу" планують підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Однак, діяльністю Верховної ради України були незадоволені 63% жителів Києва, задоволені - 18%, важко оцінити - 19%. За даними опитування, 44% киян незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, задоволені 43%, ще 14% не змогли відповісти.