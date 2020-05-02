Геращенко: Зеленский повторяет тезисы российской пропаганды о событиях 2 мая в Одессе

Фото: Ирина Геращенко (eurosolidarity.org)

По ее мнению, общеизвестный факт, что за событиями в Одессе стоит Россия

Президент Владимир Зеленский повторяет тезисы российской пропаганды о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Идеологические и политические цели тех, кто в мае 2014 планировал мятеж в Одессе, известные всем, кроме Зеленского. Это - создание "Одесской народной Республики", захват Бессарабии, полное отрезание Украины от выхода к Черному морю. Тогда же, в мае 2014-го Путин, которому Зеленский любит заглядывать в глаза, на брифинге для иностранных журналистов рассказывал об "исторической Новороссии", куда по его версии входили Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Одесская области", - написала Геращенко.

По ее мнению, общеизвестный факт, что за событиями в Одессе стоит Россия.

"Россия стояла за аннексией Крыма, войной на Донбассе, попыткой захватить Одессу, Харьков, Днепр. Это она планировала отрезать эти украинских регионы", считает Геращенко.

Она также напомнила, что в сентябре и декабре 2019 года Зеленский обменял моряков, которых Путин был обязан освободить по решению международного морского трибунала, на лиц, причастных к терактам в Одессе.

"Ответ, зачем они Москве, очевиден - чтобы спрятать концы в воду. На 6-ю годовщину аннексии Крыма видосика от Зеленского с обращением к оккупированному полуострову не было. Незаметно для власти прошла эта дата, чтобы не раздражать Путина, которому еще в глаза заглядывать. А там тоже, кстати, были убиты российскими оккупантами первые украинцы и крымские татары - жертвы Путина", - отметила Геращенко.

Напомним, 2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть должна обеспечить беспристрастное расследование событий 2 мая в Одессе, когда в столкновениях между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 42 человека и 6 были убиты.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека призвала украинскую власть обеспечить беспристрастное расследование событий 2 мая в Одессе. При этом в организации оказали рекомендации органам власти относительно эффективного осуществления расследования.

Добавим, что сегодня в Одессе вблизи Куликового поля произошли столкновения. Конфликт возник из-за того, что одному из мужчин не понравилось, что другой говорит на украинском языке. К конфликту присоединились еще несколько человек, но схватку удалось остановить. Полиция задержала одного из участников и составила протокол.