Геращенко: власть должна прекратить блокирование участия Порошенко в Межпарламентском Совете Украина-НАТО

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" инициировали неотложный прием в Офисе генерального прокурора, чтобы передать пакет документов по командировке Петра Порошенко в Брюссель на Межпарламентский Совет Украина-НАТО, который состоится в следующий понедельник.

"Лидер "ЕС" является официальным членом этой делегации, и очевидно, что его участие в дискуссиях, авторитет и особые отношения с представителями этого международного института сегодня как никогда важно использовать для защиты страны. Это должна понимать и власть, если у нее осталась хоть капля здравого смысла и осознания ответственности за единство страны, - заявила Геращенко. - К сожалению, госпожа Венедиктова отсутствовала, депутатов принял ее заместитель".

По ее словам, адвокаты обратятся к следователям ГБР и в суд по поводу двухдневной международной командировки лидера оппозиции.

"К сожалению, председатель ВР Руслан Стефанчук, признающий, что Петр Порошенко является членом этой делегации и имеет все соответствующие приглашения от наших партнеров, заявил, что он подпишет распоряжение о командировках сразу после разрешения следователей или Офиса генпрокурора. Мы с удивлением воспринимаем такую ​​позицию руководителя парламента, и напоминаем, что Верховная рада - независимый орган власти, которым не руководят ни прокуратура, ни ГБР", - отмечает сопредседатель фракции.

Она призвала следственные органы не блокировать политическую деятельность лидера оппозиционной фракции, особенно на фоне угроз безопасности, стоящих перед Украиной, и важности борьбы за поддержку страны на дипломатическом фронте.

"Также мы расцениваем отказ председателя Верховной рады подписать соответствующее распоряжение без указаний прокуратуры как препятствование политической деятельности Порошенко и блокирование представительства нашей фракции в международной делегации, - отмечает Ирина Геращенко. - Призываем всех причастных оперативно рассмотреть вопрос о командировке Порошенко и не блокировать его, не усиливать негативное восприятие Украины и украинской власти в цивилизованном мире".