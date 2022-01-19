Полиция должна остановить силовое противостояние с гражданами возле Печерского суда, - Геращенко

"Вблизи Печерского суда так называемая реформированная полиция превращается в "беркутню" и начала силовое противостояние с мирными протестующими. Они пытаются снести палатки, в которых раздают чай протестующим. Палатки на Майдане мешали властям в 2013-м, и полиция пыталась тогда их зачистить. Требуем от полиции прекратить провокации и противостояние", - подчеркнула Геращенко.

По словам ветерана АТО Алексея Петрова, набежала целая куча "космонавтов", начали провоцировать, попытались забрать палатки, начали толкать ветеранов АТО, началась толчея.

"Обратите внимание - здесь половина парней в амуниции, пытаются вытеснить нас с площади, толкают женщин, посмотрите, что происходит возле палаток. Какой-то стыд происходит. Это называется наша полиция, которая существует за налоги народа. То есть полиция в эту секунду стоит на страже "беспредела", - подчеркнул он. - Мы - мирная акция. Мы не впервые приходим на акции, никогда не было провокаций, всегда находили взаимопонимание с полицией. Но это было всегда, сейчас, пожалуй, задача у силовиков другая".