Геращенко: влада має припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській Раді Україна-НАТО

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" ініціювали невідкладний прийом в Офісі генерального прокурора, щоб передати пакет документів щодо відрядження Петра Порошенка до Брюселю на Міжпарламентську Раду Україна-НАТО, яка відбудеться наступного понеділка.

"Лідер "ЄС" є офіційним членом цієї делегації, і очевидно, що його участь в дискусіях, авторитет і особливі взаємини з представниками цієї міжнародної інституції сьогодні як ніколи важливо використовувати для захисту країни. Це має розуміти і влада, якщо в неї залишилася хоч крапля здорового глузду і усвідомлення відповідальності за єдність країни, - каже Геращенко. - На жаль, пані Венедиктова була відсутня, депутатів прийняв її заступник".

За її словами, адвокати звернуться до слідчих ДБР і до суду щодо дводенного міжнародного відрядження лідера опозиції.

"На жаль, голова ВР Руслан Стефанчук, який визнає, що Петро Порошенко є членом цієї делегації і має всі відповідні запрошення від наших партнерів, заявив, що він підпише розпорядження про відрядження відразу після дозволу слідчих чи Офісу генпрокурора. Ми з подивом сприймаємо таку позицію керівника парламенту, і нагадуємо, що Верховна рада - незалежний орган влади, яким не керують ані прокуратура, ані ДБР", - зауважує співголова фракції.

Вона закликала слідчі органи не блокувати політичну діяльність лідера опозиційної фракції, особливо на тлі безпекових загроз, які стоять перед Україною, і важливості боротися за підтримку країни на дипломатичному фронті.

"Також ми розцінюємо відмову голови Верховної ради підписати відповідне розпорядження без вказівок прокуратури як перешкоджання політичній діяльності Порошенка і блокування представництва нашої фракції в міжнародній делегації, - наголошує Ірина Геращенко. - Закликаємо всіх причетних оперативно розглянути питання відрядження Порошенка і не блокувати його, не посилювати негативне сприйняття України і української влади в цивілізованому світі".