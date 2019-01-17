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Геращенко: установка Кремля - блокувати все у ТКГ до виборів в Україні

Новини » Політика    17.01.2019 - 15:36
Геращенко: установка Кремля - блокувати все у ТКГ до виборів в Україні
Фото: Ірина Герщенко (rada.gov.ua)

Геращенко зазначила, що російська сторона не приховує, що сподівається на зміну влади в Україні

Перший віце-спікер українського парламенту, учасник переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що російська сторона отримала установку від Кремля - блокувати все у ТКГ до виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що росіяни на приховують, що сподіваються на зміну влади і реванш в Україні. 

"Установка Кремля - блокувати все до виборів в Україні. Примітно, що коли я звернулася на гуманітарній підгрупі до росіян щодо деструктивності позиції блокувати все до виборів, бо що вони робитимуть у разі переобрання президента Порошенка, ті вигукнули: "И не надейтесь!", - написала вона. 

Геращенко: установка Кремля - блокувати все у ТКГ до виборів в Україні

Зазначимо, в Україні 31 березня 2019 року відбудуться чергові президентські вибори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 17 січня, у Мінську проходило перше у 2019 році засідання контактної групи по Донбасу.

Раніше Геращенко повідомляла, що українська сторона на засіданні контактної групи в Мінську сьогодні, 17 січня, буде наполягати на створенні бази місії ОБСЄ в Керчі

Україна просить Словаччину в ОБСЄ приділити особливу увагу Донбасу Українська сторона на засіданні ТКГ наполягатиме на створенні бази місії ОБСЄ в Керчі
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