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Геращенко: создание подгруппы ТКГ по границе необходимо рассмотреть в рамках нормандского формата

Новости » Политика    04.12.2018 - 17:36
Геращенко: создание подгруппы ТКГ по границе необходимо рассмотреть в рамках нормандского формата
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Указанная подгруппа будет заниматься созданием зоны безопасности вдоль границы с РФ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) настаивает на рассмотрении "нормандской четверкой" вопроса о создании подгруппы по границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Как сообщила Геращенко, Украина в ТКГ требовала немедленного создания пятой группы по границе, которая будет обсуждать возвращение украино-российской границы, создание зоны безопасности вдоль границы с беспрепятственным доступом туда миссии ОБСЕ.

"Мы настаиваем, чтобы этот вопрос был рассмотрен и принят как соответствующее решение в рамках нормандского формата", - написала Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе призвала миссию ОБСЕ немедленно начать мониторинг акватории Азовского моря. Геращенко отметила, что украинская сторона в рамках заседания в Минске выразила решительный протест против открытой вооруженной агрессии РФ в Азовском море.

Кроме того, Геращенко сообщала, что Россия снова сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, предложенное украинской стороной на 27 декабря 2018 года.

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Новости Украины Ирина Геращенконормандский форматКонтактная группа
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