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Герашенко: створеня підгрупи ТКГ по кордону потрібно розглянути в рамках нормандського формату

Новини » Політика    04.12.2018 - 17:36
Герашенко: створеня підгрупи ТКГ по кордону потрібно розглянути в рамках нормандського формату
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Вказана підгрупа займатиметься створенням зони безпеки вздовж кордону з РФ

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) наполягає на розгляді "нормандською четвіркою" питання щодо створення підгрупи по кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Як повідомила Геращенко, Україна в ТКГ вимагала негайного створення п'ятої групи, по кордону, яка обговориватиме повернення україно-російського кордону, створення зони безпеки вздовж кордону з безперешкодним доступом туди місії ОБСЄ.

"Ми наполягаємо, щоб це питання було розглянуте і прийнято як відповідне рішення в рамках нормандського формату", - написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона у Тристоронній контактній групі закликала місію ОБСЄ негайно розпочати моніторинг акваторії Азовського моря. Геращенко зазначала, що українська сторона у рамках засідання у Мінську висловила рішучий протест проти відкритої збройної агресії РФ в Азовському морі.

Крім того, Геращенко повідомляла, що Росія знову зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів, запропоновану українською стороною на 27 грудня 2018 року. 

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