Геращенко: РФ объявила "сафари" на украинцев на всех фронтах

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко отметила, что Путин не собирается отпускать украинских моряков

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Российская Федерации (РФ) объявила "сафари" на украинцев на всех фронтах. Об этом Геращенко заявила в ходе брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Геращенко, Россия захватывает украинцев в заложники, чтобы шантажировать Украину. И для их освобождения, по словам первого вице-спикера, нужно усилить давление на Россию.

"Мы будем делать в дальнейшем все, осознавая, что Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.) не собирается отпускать украинских моряков, что РФ объявила "сафари" на украинцев на всех фронтах, что она захватывает все новых и новых заложников, чтобы шантажировать Украину. Мы с этим не будем мириться. Мы осознаем, что освободить их возможно только с усилением давления на РФ", - заявила Геращенко.

Захваченные русскими моряки - это военнопленные. Мы требуем их немедленного освобождения без всяких предпосылок и обменов.... Опубликовано Iryna Gerashchenko Понедельник, 17 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Геращенко, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки являются военнопленными и они должны быть немедленно освобождены.

Отметим, также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Украинской православной церкви Московского патриархата за помощью в освобождении украинских моряков, которые находятся в плену в Российской Федерации.