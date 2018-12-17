Геращенко: РФ оголосила "сафарі" на українців на всіх фронтах

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко зазначила, що Путін не збирається відпускати українських моряків

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що Російська Федераці (РФ) оголосила "сафарі" на українців на всіх фронтах. Про це Геращенко заявила у ході брифінгу у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Геращенко, Росія захоплює українців у заручники, щоб шантажувати Україну. І для їх звільнення, за словами першого віце-спікера, потрібно посилити тиск на Росію.

"Ми будемо робити надалі все, усвідомлюючи, що Путін (президент РФ Володимир Путін, - ред.) не збирається відпускати українських моряків, що РФ оголосила "сафарі" на українців на всіх фронтах, що вона захоплює все нових і нових заручників, щоб шантажувати Україну. Ми з цим не будемо миритися. Ми усвідомлюємо, що звільнити їх можливо тільки за посиленням тиску на РФ", - заявила Геращенко.

Захоплені росіянами моряки- це військовополонені. Ми вимагаємо їх негайного звільнення без всяких передумов і обмінів.... Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Геращенко, захоплені Росією у Керченській протоці українські моряки є військовополоненими і вони мають бути негайно звільнені.

Зазначимо, також повідомлялося, що президент України Петро Порошенко звернувся до очільника Української православної церкви Московського патріархату за допомогою у звільненні українських моряків, які знаходяться у полоні Російської Федерації.