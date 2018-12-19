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Геращенко: РФ налаштована блокувати будь-який прогрес в Мінську

Новини » Політика    19.12.2018 - 15:07
Геращенко: РФ налаштована блокувати будь-який прогрес в Мінську
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Росія вчергове заблокувала створення створення механізму по пошуку зниклих безвісти

Російська Федерація (РФ) налаштована блокувати будь-який прогрес в Мінську. Про це заявила учасник переговорів Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що сьогодні у ході засідання гуманітарної підгрупи ТКГ Росія вчергове заблокувала створення створення механізму по пошуку зниклих безвісти. Зокрема, представники РФ заявили, що  РФ - "не учасник конфлікту" і тому не готова надати експертів і судмедекспертів в таку тристоронню групу.

"РФ налаштована блокувати будь-який прогрес в Мінську, бо вважає, що будь-який прогрес допомогає президенту Порошенку. А РФ прагне зміни нинішньої української влади. Й тому блокує будь-які кроки для пошуку компромісу і досягнення прогресу, схоже, до наших виборів", - написала вона.

 

Нагадаємо, раніше Геращенко заявила про відсутність прогресу у питанні звільнення заручників. Українська сторона у Мінську пропонувала провести обмін заручниками 27 грудня, проте РФ та представники ОРДЛО не погоджуються.

Зазначимо, за даними правозахисників, бойовики на Донбасі утримують в заручниках не менше 102 осіб. 

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