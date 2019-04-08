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Геращенко рассказала о долгах Верховной рады

Новости » Политика    08.04.2019 - 12:48
Геращенко рассказала о долгах Верховной рады
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

В частности, замглавы ВР отметила необходимость отмены е-декларирования общественных активистов

Народные депутаты должны вернуться к рассмотрению ряда непринятых законопроектов. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам Геращенко, необходимо отменить норму о е-декларировании общественных активистов.

"Мы должны вернуться к дискуссии об отмене е-декларирования общественных активистов. Полностью разделяю позиции о необходимости голосования за снятие депутатской неприкосновенности. Также у нас есть большой долг. Мы должны проголосовать сорванный закон о воинских званиях и внести изменения в закон о разминировании", - сообщила первый замглавы ВР.

"Когда мы выйдем на финишную прямую по голосованию проекта "О функционировании украинского языка как государственного", буду обращаться ко всем фракциям, эти законы взять в качестве первоочередных", - добавила она.

Напомним, 22 марта Геращенко анонсировала, что в парламент перевнесут три важных законопроекта по разминированию, военной службе и работе бизнеса.

Как писало РБК-Украина, в феврале нардепы провалили в первом чтении законопроект №6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о воинских званиях военнослужащих", которым звания украинских военнослужащих предлагалось привести в соответствие со стандартами НАТО.

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