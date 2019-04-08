Геращенко розповіла про борги Верховної ради

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Зокрема, замголови ВР зазначила необхідність скасування е-декларування громадських активістів

Народні депутати мають повернутись до розгляду низки неухвалених законопроектів. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко під час погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами Геращенко, необхідно скасувати норму щодо е-декларування громадських активістів.

"Ми маємо повернутись до дискусії про скасування е-декларування громадських активістів. Повністю поділяю позиції щодо необхідності голосування за зняття депутатської недоторканності. Також у нас є великий борг. Ми маємо проголосувати зірваний закон про військові звання і внести зміни до закону про розмінування", - повідомила перший замголови ВР.

"Коли ми вийдемо на фінішну пряму по голосуванню проекту "Про функціонування української мови як державної", буду звертатись до усіх фракцій, ці закони взяти як першочергові", - додала вона.

Нагадаємо, 22 березня Геращенко анонсувала, що в парламент перевнесуть три важливі законопроекти щодо розмінування, військової служби та роботи бізнесу.

Як писало РБК-Україна, в лютому нардепи провалили в першому читанні законопроект №6372 "Про внесення змін до деяких законів України про військові звання військовослужбовців", яким звання українських військовослужбовців пропонувалося привести у відповідність зі стандартами НАТО.