Геращенко розказала, про що будуть говорити на переговорах у Мінську

Новини Політика 24.07.2018 - 14:23
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Переговори тристоронньої контактної групи відбудуться завтра, 25 липня

На зустрічі тристоронньої контактної групи, яка відбудеться 25 липня у Мінську (Білорусь), обговорять питання звільнення заручників та пошуку зниклих безвісти. Про це написала перший віце-спікер Верховної ради, нардеп Ірина Геращенко (БПП) на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенко, Україна й досі очікує від РФ офіційної відповіді на пропозицію передати їм 36 росіян в обмін на українських політв'язнів.

Геращенко розказала, про що будуть говорити на переговорах у Мінську
Геращенко розказала, про що будуть говорити на переговорах у Мінську
Геращенко розказала, про що будуть говорити на переговорах у Мінську
 

Фото: зустріч представників влади з родинами політв‘язнів і заручників Кремля та з громадськими активістами

 

"Ці питання, а також недотримання РФ домовленостей президентів про гуманітарний обмін візитами обмудсвумен, ми ставитимемо 25 липня на зустрічі в Мінську, разом з питанням звільнення заручників, пошуку зниклих безвісти", - написала Геращенко.

Геращенко розказала, про що будуть говорити на переговорах у Мінську

 

Раніше Геращенко заявляла, що головним результатом попередніх переговорів тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі в Мінську є зупинка повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що по багатьом українським політв'язням, яких утримують у Росії, надходить тривожна інформація про стан їх здоров'я.

Також Денісова повідомила, що найближчим часом відбудеться зустріч представників Червоного Хреста з сім'ями політв'язнів, щоб знайти шляхи відвідування українців, яких утримують в окупованому Криму.

Денисова сподівається, що Трамп і Путін домовляться про звільнення політв'язнів
Теги:  Ірина Геращенко,  Минск,  переговори,  политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС