Геращенко назвала головний результат переговорів у Мінську

Геращенко назвала зупинку вторгнення Росії головним результатом переговорів у Мінську

Головним результатом переговорів тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі в Мінську (Білорусь) є зупинка повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявила перший віце-спікер Верховної ради, нардеп Ірина Геращенко (БПП).

За словами Геращенко, за час переговорів у Мінську сторони 14 разів оголошували про перемир'я на Донбасі.

"Ми можемо говорити про результат. Вдалося зупинити повномасштабний наступ. Ми 14 разів оголошували перемир'я. Жодного разу воно не виконувалося бойовиками. Останнє було порушено через чотири години. Але кожен раз під час перемир'я спадає ескалація, а це означає сотні врятованих життів наших хлопців. Все інше - другорядне", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, раніше в контактній групі заявили, що після початку "хлібного перемир'я" ситуація з безпекою на Донбасі покращилася. За словами глави місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана, інтенсивність обстрілів з моменту введення перемир'я зменшилася майже на 80%.