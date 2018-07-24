Денисова: по багатьом політв'язням надходить тривожна інформація

Омбудсмен розповіла про ситуацію з українськими політв'язнями в Росії

На сьогодні по багатьом українським політв'язням, яких утримують у Росії, надходить тривожна інформація про стан їх здоров'я. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що сьогодні пройшла зустріч з родичами українських політв'язнів.

"Розповіла про мою поїздку до РФ, обмінялися актуальною на даний момент інформацією про стан здоров'я Олега Сенцова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Павла Гриба та інших. По багатьом інформація тривожна", - зазначила вона.

За її словами, російська сторона надала запит на відвідування 51 особи, однак з цього числа тільки у 13 громадянство РФ. Причому деякі з них відмовилися від зустрічі з російським омбудсменом. На сьогодні Україна вимагає від РФ скоригувати список і пропонує "дорожню карту візитів". Денісова також підкреслила, що російська влада не відповідає на запити про відвідини українських політв'язнів.

Також Денісова повідомила, що найближчим часом відбудеться зустріч представників Червоного Хреста з сім'ями політв'язнів, щоб знайти шляхи відвідування українців, яких утримують в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше двоюрідна сестра українського політв'язня режисера Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала інформацію про те, що він знаходиться в передсмертному стані.