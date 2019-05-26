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Геращенко раскритиковала задержание несовершеннолетних в Ровно

Новости » Политика    26.05.2019 - 11:51
Геращенко раскритиковала задержание несовершеннолетних в Ровно
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Как сообщила Геращенко, несовершеннолетних задержали за одиночный пикет с плакатом про "импичмент"

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко раскритиковала задержание двух несовершеннолетних в Ровно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Геращенко в Facebook.

Как написала Геращенко, несовершеннолетних задержали за одиночный пикет с плакатом про "импичмент".

"В моей субботней ленте фб высветилось две новости. В Москве задержали и затащили в милиции Викторию Івлеву за одиночный пикет с требованием освободить украинских военнопленных моряков. В Ровно задержали и затащили в милицию двух несовершеннолетних за одиночный пикет с плакатом про "импичмент"...Выражаю возмущение задержанием 2 несовершеннолетних в Ровно. Готовлю запрос в Нацполицию. Негоже МВД играть в политику", - написала она.

Геращенко отметила, что предыдущие пять лет пикеты проходили "чуть ли не каждый день" и никого не задерживали.

"Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия. Всех этих митингующих против "барыг" не трогали. За одиночный пикет и плакат задерживали только движение "Відсіч", с плакатом против тогдашнего кандидата в президенты, который теперь новоизбранный", - добавила она.

Геращенко раскритиковала задержание несовершеннолетних в Ровно

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Новости Украины Ирина ГеращенкоРовноЗадержание
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