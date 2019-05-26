Геращенко розкритикувала затримання неповнолітніх в Рівному

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Як повідомила Геращенко, неповнолітніх затримали за одиночний пікет з плакатом про "імпічмент"

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко розкритикувала затримання двох неповнолітніх в Рівному. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Геращенко у Facebook.

Як написала Геращенко, неповнолітніх затримали за одиночний пікет з плакатом про "імпічмент".

"В моїй суботній стрічці фб висвітилося дві новини. В Москві затримали і затягли в міліціі Вікторію Івлеву за одиночний пікет з вимогою звільнити військовополонених українських моряків. В Рівному затримали і затягли в міліцію двох неповнолітніх за одиночний пікет з плакатом про "імпічмент"...Висловлюю обурення затриманням 2 неповнолітніх в Рівному. Готую запит в Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику", - написала вона.

Геращенко зазначила, що попередні п'ять років пікети проходили "чи не щодня" і нікого не затримували.

"Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це буда демократія. Всіх ціх мітингарів проти "бариг" не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух "Відсіч", з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний", - додала вона.