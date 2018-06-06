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Геращенко призывает международное сообщество сделать заявления по политзаключенным в РФ

НовостиПолитика    06.06.2018 - 10:37
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Она подчеркнула, что Украина будет прилагать все усилия для освобождения каждого украинца

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призывает международное сообщество сделать заявление по освобождению украинских политзаключенных в Российской Федерации. Об этом она сказала во время утреннего пленарного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Недопустимо, что в российских тюрьмах сегодня голодает четверо украинских граждан, в том числе и режиссер Олег Сенцов. Поэтому мы не только должны поздравлять украинскую журналистику, но и в первую очередь приложить все усилия для освобождения журналистов. Но так же мы сегодня апеллируем к миру. Где заявления ОБСЕ, Совета Европы, ООН, Международного Комитета Красного Креста, Amnesty International, "Репортеров без границ" относительно того, что к украинским пленникам, в том числе к журналистам, не допускают украинских консулов, МККК, где заявления с требованием их увольнения?" - подчеркнула Геращенко.

По словам замглавы парламента, Украина будет прилагать все усилия для освобождения каждого украинца.

"Поэтому эта тема будет ключевой для украинской делегации в июне во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, в июле - во время заседания ПА ОБСЕ. Вместе мы приложим все усилия для освобождения каждого украинца. Украина своих не бросает - будь то журналист, или гражданский, или военный ", - сказала первый вице-спикер ВР.

Напомним, Геращенко сообщила, что в тюрьмах Российской Федерации (РФ) незаконно содержится более 60 украинцев, среди которых и представители крымскотатарского народа.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Ирина Геращенко, Верховная Рада, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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