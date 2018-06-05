В российских тюрьмах незаконно удерживается более 60 граждан Украины, - Геращенко

Среди политзаключенных есть также представители крымскотатарского народа

В тюрьмах Российской Федерации (РФ) незаконно удерживается более 60 украинцев, среди которых и представители крымскотатарского народа. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, говорится на официальном сайте ВРУ.

Так, по словам Геращенко, за четыре года представители Международного Комитета Красного Креста не имели доступа к тюрьмам на временно оккупированных территориях Украины, где незаконно удерживаются украинские граждане, среди которых есть гражданские и военные.

"Сейчас нет никакого контакта со Станиславом Асєєвим и с другими незаконно удерживаемыми украинцами", - отметила Геращенко и призвала международное сообщество накануне мирового чемпионата по футболу консолидировать усилия с целью усиления давления на РФ.

По ее словам, сейчас в тюрьмах РФ незаконно содержится более 60 украинцев, среди которых и представители крымскотатарского народа.

"Мы продолжаем отчаянно бороться за освобождение всех украинцев и находимся на постоянном контакте с родственниками незаконно заключенных", - рассказала Геращенко.

Напомним, ранее Геращенко сообщала, что донецкого журналиста Станислава Асеєва, который попал в плен "ДНР" удерживают вместе с восемью украинскими военнослужащими.