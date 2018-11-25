Геращенко призвала Могерини сделать честное заявление об агрессии РФ против Украины

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко сообщила, что нет никаких сторон, а есть агрессия РФ против Украины

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко обратилась к верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини сделать честное заявление относительно агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геращенко в Facebook.

Геращенко заявила, что Могерини призывает обе стороны к сдержанности, однако она просит ее "перестать обманывать саму себя и сделать честное заявление".

"Нет никаких двух сторон. Есть агрессия РФ против Украины", - заявила Геращенко.

Также она рассказала, что Могерини была несколько раз в Украине, однако ни разу не побывала на Донбассе.

"В Киеве проводила бесконечные и такие приятные уху встречи с активистами, и отказалась встретиться с семьями заложников или посетить военный госпиталь, несмотря на все наши усилия", - сообщила первый заместитель председателя Верховной рады.

"Мне надоела эта полуправда, полутона, полуиспуг, глубокое и широкие беспокойство. Европейцы, нет двух сторон. Есть агрессор. Есть жертва. Вам не очень хочется воевать. Ок. Осмельтесь тогда хотя бы называть вещи своими именами", - добавила Геращенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, сложилась из-за действий России.