Геращенко закликала Могеріні зробити чесну заяву про агресію РФ проти України

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко повідомила, що немає ніяких сторін, а є агресія РФ проти України

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко звернулась до верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні зробити чесну заяву стосовно агресії РФ проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геращенко в Facebook.

Геращенко заявила, що Могеріні закликає обидві сторони до стриманості, однак вона просить її "перестати обманювати саму себе й зробити чесну заяву".

"Немає ніяких двох сторін. Є агресія РФ проти України", - заявила Геращенко.

Також вона розповіла, що Могеріні була декілька разів в Україні, однак жодного разу не побувала на Донбасі.

"В Києві проводила безкінечні і такі приємні вуху зустрічі з активістами, й відмовилася зустрітися з родинами заручників чи відвідати військовий госпіталь , попри всі наші зусилля", - повідомила перший заступник голови Верховної ради.

"Мені набридла ця напівправда, напівтони, напівпереляк, глибокі і широкі занепокоєння. Європейці, немає двох сторін. Є агресор. Є жертва. Вам не дуже хочеться воювати. Ок. Наважтеся тоді хоча б називати речі своїми іменами", - додала Геращенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі, що склалася через дії Росії.