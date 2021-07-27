Геращенко: придет время, когда за спецоперацию "вагнеровцев" придется отвечать в суде

Она напомнила, что спецоперация была разработана во времена президента Петра Порошенко совместно с международными партнерами Украины.

"Эти воры были причастны к преступлению сбивания МН17, к убийствам военных и гражданских украинцев на Донбассе, к преступлениям в Сирии и другим преступлениям, так как вагнероцы - это частная армия, которая находится под покровительством Путина и выполняет грязные спецоперации", - отметила депутат.

Также она отметила, что спецоперация по вагнеровцам была уникальной разработкой украинских спецслужб, которая должна была обеспечить возможность привлечь к ответственности преступников.

"Сейчас мы бы имели 33 свидетеля для международных судов и в деле МН17 и убийств на Донбассе", - сказала Геращенко.

Она также подчеркнула, что "дело вагнеровцев" - это продолжение тенденции обесценения властью операций украинских спецслужб, так же как в ситуации с Цемахом.