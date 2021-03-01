Порошенко требует немедленно создать ВСК по "вагнеровцам"

Об этом он заявил во время согласительного совета.

Порошенко также призвал обеспечить охрану офицерам разведки, которые владеют информацией по этой спецоперации.

Он также в очередной раз отметил отсутствие в повестке дня "вопроса о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам".

"Более того, мы увидели, что из офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важную задачу, сейчас сняли охрану. Я твердо убежден - мы должны обратиться и восстановить охрану, защитить наших воинов и тотчас на этой неделе создать ВСК по "вагнеровцам", - подчеркивает Порошенко.

По его словам, спецоперация по задержанию российских боевиков из ЧВК "Вагнер" проводилась в рамках международного военного сотрудничества.

"Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И мало собрать, вытащить и тех, кто принимал участие в террористической атаке на самолет МН-17, и тех, кто принимал участие в сбитом ИЛ-76 с украинскими десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто совершал террористические атаки против гражданского населения", - сообщил Порошенко.