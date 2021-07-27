Геращенко: прийде час, коли за спецоперацію "вагнерівців" доведеться відповідати в суді

Вона нагадала, що спецоперація була розроблена за часів президента Петра Порошенка спільно з міжнародними партнерами України.

"Ці злодії були причетні до злочину збиття МН17, до вбивств військових і цивільних українців на Донбасі, до злочинів в Сирії та інших злочинів, тому що вагнерівці - це приватна армія, яка знаходиться під покровительством Путіна і виконує найбрудніші спецоперації", - зазначила депутатка.

Також вона наголосила, що спецоперація по вагнерівцям була унікальною розробкою українських спецслужб, яка мала забезпечити можливість притягнути до відповідальності злочинців.

"Зараз ми би мали 33 свідки для міжнародних судів і в справі МН17 і вбивств на Донбасі", - сказала Геращенко.

Вона також підкреслила, що "справа вагнерівців" - це продовження тенденції знецінення владою операцій українських спецслужб, так само як в ситуації з Цемахом.