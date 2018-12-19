Геращенко пропонує перенести із Мінська засідання ТКГ по Донбасу

Фото: Ірина Герщенко (rada.gov.ua)

Віце-спікер парламенту пропонує обрати нейтральну територію для переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі

Перший заступник голови Верховної ради, представник України у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко пропонує перенести роботу ТКГ з Білорусі на нейтральну територію. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє РБК-Україна.

На думку Геращенко, переговори по Донбасу варто проводити в іншій, "дійсно нейтральній" країні.

"Сьогоднішнє підписання Путіним військової доктрини Союзної держави разом з Білоруссю ще більше ставлять під сумнів заявлену Мінськом нейтральність. Це виключно моя думка, але - можливо, мирні переговори варто перенести в дійсно нейтральну країну”, - зазначила Геращенко.

Вона додала, що Україна вдячна Білорусі за наданий майданчик. Проте назвала "нейтральність і незаангажованість партнерів" важливішим за комфорт критерієм.

Нардеп також підкреслила, що у даному контексті показовим стало голосування Казахстану на Генасамблеї ООН за резолюцію по демілітарізаціі Азовського і Чорного морів.

"Вперше Казахстан утримався, й це дійсно нейтральна позиція. Можливо й дійсно варто перенести переговорний майданчик в Астану?", - пише Геращаенко.

Нагадаємо, раніше Геращенко за результатами засідання ТКГ, яке відулось 19 грудня 2018, заявила, що Росія налаштована блокувати будь-який прогрес в Мінську. Зокрема, вона зазначила, що сьогодні у ході засідання гуманітарної підгрупи ТКГ Росія вчергове заблокувала створення створення механізму щодо пошуку зниклих безвісти.