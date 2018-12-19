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Геращенко пропонує перенести із Мінська засідання ТКГ по Донбасу

Новини » Політика    19.12.2018 - 23:06
Геращенко пропонує перенести із Мінська засідання ТКГ по Донбасу
Фото: Ірина Герщенко (rada.gov.ua)

Віце-спікер парламенту пропонує обрати нейтральну територію для переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі

Перший заступник голови Верховної ради, представник України у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко пропонує перенести роботу ТКГ з Білорусі на нейтральну територію. Про це вона написала на  своїй сторінці у Facebook, повідомляє РБК-Україна.

На думку Геращенко, переговори по Донбасу варто проводити в іншій, "дійсно нейтральній" країні.

"Сьогоднішнє підписання Путіним військової доктрини Союзної держави разом з Білоруссю ще більше ставлять під сумнів заявлену Мінськом нейтральність. Це виключно моя думка, але - можливо, мирні переговори варто перенести в дійсно нейтральну країну”, - зазначила Геращенко.

Вона додала, що Україна вдячна Білорусі за наданий майданчик. Проте назвала  "нейтральність і незаангажованість партнерів" важливішим за комфорт критерієм.

Нардеп також підкреслила, що  у даному контексті показовим стало голосування Казахстану на Генасамблеї ООН за резолюцію по демілітарізаціі Азовського і Чорного морів.

"Вперше Казахстан утримався, й це дійсно нейтральна позиція. Можливо й дійсно варто перенести переговорний майданчик в Астану?", - пише Геращаенко.

Геращенко пропонує перенести із Мінська засідання ТКГ по Донбасу

Нагадаємо, раніше Геращенко за результатами засідання ТКГ, яке відулось 19 грудня 2018, заявила, що Росія налаштована блокувати будь-який прогрес в Мінську. Зокрема, вона зазначила, що сьогодні у ході засідання гуманітарної підгрупи ТКГ Росія вчергове заблокувала створення створення механізму щодо пошуку зниклих безвісти.

Україна виступила за перемир'я на Донбасі після закінчення дії воєнного стану Представники ОРДЛО запропонували оголосити перемир'я з 22 грудня
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