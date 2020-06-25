Геращенко о переаттестации полицейских: "это было судилище"

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

В МВД говорят, что в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в 2015 году была не переаттестация, а судилище. По его словам, было потеряно огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, когда проходила переаттестация, то в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским. Также Геращенко говорит, что были неподходящие вопросы.

"Есть люди, которые занимаются прослушкой или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить - а его просто так выбрасывали", - сказал он.

Замминистра заявил, что потом этих людей восстанавливали на апелляционных комиссиях.

Напомним, ранее Антон Геращенко заявил, что провал реформы украинской полиции произошел в связи с переаттестацией.

Отметим, в МВД исключают массовую переаттестацию полицейских после изнасилования в Кагарлыке.

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Автор: Анастасия Рокитна