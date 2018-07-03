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Геращенко объяснила, почему Вышинского не включили в список обмена

НовостиПолитика    03.07.2018 - 00:11
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Имя Вышинсього не звучало в предложениях на обмен с российской стороны

Представитель президента Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, что руководителя "РИА новости" Кирилла Вышинского не включили в списки на обмен с РФ из-за того, что его имя не звучало в предложениях на обмен с российской стороны. Об этом Ирина Геращенко написала в своем Facebook.

"Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах больше русских и обращают внимание, что в обнародованном списке -23 нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО . Фамилии других русских , в т ч Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение . Поэтому сейчас мы обнародовали список 23, отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля", - написала Геращенко.

 
 

Напомним, ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Олег Сенцов может попасть в список на обмен осужденных в Украине русских и украинских политзаключенных. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

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Теги публикации: Ирина Геращенко, обмен, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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