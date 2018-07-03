Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Геращенко пояснила, чому Вишинського не включили у список обміну

НовиниПолітика    03.07.2018 - 00:11
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Ім’я Вишинсього не звучало у пропозиціях на обмін з російської сторони

Представник президента України у Тристоронній контактній групі у Мінську, віце-спікер ВР Ірина Геращенко повідомила, що керівника "РИА новости" Кирила Вишинського не включили у списки на обмін з РФ через те, що його ім’я не звучало у пропозиціях на обмін з російської сторони. Про це Ірина Геращенко написала у своєму Facebook.

"Експерти і неурядові організації говорять, що в тюрмах є більше росіян і звертають увагу, що в оприлюдненому списку -23 немає прізвища Вишинського. Пояснюю: ми оприлюднили списки осіб, яких регулярно включають в свої вимоги ОРДЛО . Прізвища інших росіян , в т ч Вишинського, ніколи не називалися ані представнками ОРДЛО, ані росіянами, ані в Мінську, ані в інших форматах, як пропозицію . Тому наразі ми оприлюднили список 23, аж ніяк не ОРДЛО, а саме РФ, в обмін на звільнення політв‘язнів Кремля", - написала Геращенко.

 
 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень Олег Сенцов може потрапити у список на обмін засуджених в Україні росіян та українських політв'язнів. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв.

Геращенко назвала прізвища росіян для обміну на українських політв'язнів Український консул відвідала політв'язня в РФ Литвинова, він схуд на 17 кг
Теги публікації: Ірина Геращенко, обмен, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся