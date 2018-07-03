Геращенко пояснила, чому Вишинського не включили у список обміну

Ім’я Вишинсього не звучало у пропозиціях на обмін з російської сторони

Представник президента України у Тристоронній контактній групі у Мінську, віце-спікер ВР Ірина Геращенко повідомила, що керівника "РИА новости" Кирила Вишинського не включили у списки на обмін з РФ через те, що його ім’я не звучало у пропозиціях на обмін з російської сторони. Про це Ірина Геращенко написала у своєму Facebook.

"Експерти і неурядові організації говорять, що в тюрмах є більше росіян і звертають увагу, що в оприлюдненому списку -23 немає прізвища Вишинського. Пояснюю: ми оприлюднили списки осіб, яких регулярно включають в свої вимоги ОРДЛО . Прізвища інших росіян , в т ч Вишинського, ніколи не називалися ані представнками ОРДЛО, ані росіянами, ані в Мінську, ані в інших форматах, як пропозицію . Тому наразі ми оприлюднили список 23, аж ніяк не ОРДЛО, а саме РФ, в обмін на звільнення політв‘язнів Кремля", - написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень Олег Сенцов може потрапити у список на обмін засуджених в Україні росіян та українських політв'язнів. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв.