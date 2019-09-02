Экс-нардеп Геращенко пытается стать замминистра внутренних дел

Фото: Антон Геращенко (slovoidilo.ua)

Геращенко подал декларацию, в которой указал МВД местом будущей работы

Бывший нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко пытается стать заместителем министра внутренних дел Украины. Об этом свидетельствует его декларация на сайте НАПК.

Сообщается, что вчера Геращенко в государственный реестр подал электронную декларацию, которая подается при назначении на должности в органы власти. В частности, в разделе "место будущей работы" он указал Министерство внутренних дел Украины, а в разделе "должность" - заместитель министра. Отметим, Антон Геращенко является многолетним соратником нынешнего главы Арсена Авакова и некоторое время был его советником.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия объяснил, что Арсен Аваков останется на своей должности под ответственность президента Владимира Зеленского. Также он уточнил, что Аваков будет "переходным министром" и, возможно, в течение полугода ему найдут замену.

Перед голосованием за новое правительство сообщалось, что часть депутатов фракции от "Слуги народа" выступают за увольнение Авакова. Кроме того, на прошлой неделе в Киеве прошло несколько акций протеста против действующего министра.