Геращенко напомнила, что РФ освободила Савченко без ее прошения о помиловании

Первый заместитель председателя ВР прокомментировала ответ Администрации Путина на прошение матери Сенцова о его помиловании

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко напомнила, что бывшую украинскую политзаключенную Надежду Савченко Россия освободила, несмотря на то, что она лично не обращалась о помиловании. Об этом Геращенко написала в Facebook, комментируя ответ Администрации президента РФ матери Олега Сенцова.

"Кремль лжет! Н. Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий", - написала Геращенко.

По ее мнению, таким образом Россия "реализовывает сценарий медленного убийства" Сенцова, поскольку там знают, что он никогда сам не будет писать прошение о помиловании.

"Кремлевские изверги, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега. У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок - возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля", - написала Геращенко.

Она добавила, что ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров также не писали никаких прошений Путину о помиловании.

Кремль ВРЕТ! Н. Савченко не просила о пощаде! Цинизм , но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе... Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 14 августа 2018 г.

Напомним, в ответе матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ отметили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании для начала соответствующей процедуры.