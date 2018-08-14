Сенцов должен сам написать прошение о помиловании, - Администрация Путина

Администрация президента России ответила на просьбу матери Олега Сенцова о помиловании

Украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании для начала соответствующей процедуры. Об этом говорится в ответе матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ, сообщает "Громадське".

В российском ведомстве заявили, что прошение матери Олега Людмилы Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.

"Вместе с тем поясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - говорится в документе.

Кроме того, указано, что после того, как осужденный напишет ходатайство о помиловании, его должны направить в комиссию по вопросам помилования и во время его рассмотрения "учитываются ходатайства других лиц (в том числе родственников)".

Также в ответе говорится, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

Фото: ответ на прошение матери о помиловании Сенцова

Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что ее брат точно не будет писать прошение о помиловании.

"Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что прошение матери не сработало", - считает Каплан.

Напомним, 10 августа обращение матери украинского политзаключенного Олега Сенцова о помиловании сына было передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.