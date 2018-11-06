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Геращенко: дії РФ ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів в Мінську

Новини » Політика    06.11.2018 - 19:07
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com)
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com)

Геращенко назвали "вибори" в ОРДЛО "авантюрою, яка матиме серйозні політичні наслідки"

Дії Російської Федерації та її "маріонеток" на Донбасі ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів в Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко, коментуючи намір РФ провести 11 листопада "вибори" на окупованому Донбасі зазначила, що "ця авантюра матиме серйозні політичні наслідки".

"Дії РФ і її маріонеток ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів в Мінську і дестабілізації ситуації на фронті. Це повтор сценарію 2014 року, коли псевдовибори, організовані Кремлем, призвели до зриву мінських переговорів, невиконання мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі, тисяч жертв серед військових і цивільних", - написала вона.

За словами Геращенко, наразі "вибори" в окремих районах Донецької та Луганської областей вже засудили ЄС, США, країни G7, більшість країн, що входить до Радбезу ООН.

"Їх не визнає світ, окрім країни-організатора РФ. І, на жаль, ця авантюра матиме серйозні безпекові і політичні наслідки. Важливо: спецпредставник головуючого в ОБСЄ Мартін Сайдік сьогодні зробив офіційну заяву в Мінську: псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу і букві мінських угод", - написала Геращенко.

Геращенко: дії РФ ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів в Мінську

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російська сторона у Тристоронній контактній групі у Мінську офіційно заявила, що визнає результати "виборів" в ОРДЛО

Зазначимо, за інформацією української розвідки, російські політтехнологи і кадрові офіцери проводять масштабну "передвиборну кампанію" в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

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