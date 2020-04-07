Геращенко: депутаты, которые внесли более 16 тысяч поправок, срывают принятие закона о банках

Закон о банках, который является обязательным условием для получения программы МВФ, на этой неделе видимо не будет выноситься в зал. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По ее словам, "Европейская солидарность" подала к так называемому "антиколомойському" закону только 5 поправок.

"Банковский закон, принятия которого так нужно для поддержки украинской экономики, состоит из 16 тысяч 95 слов - и до этого закона в течение недели подали 16 тысяч 397 поправок. К каждому слову - по поправке. Кто же они - авторы этих поправок? В основном это - "слуги". Кое-кто из них подал по 4 тысячи поправок, по полторы тысячи. И цель здесь совершенно очевидна - заблокировать принятие этого закона или отсрочить его на полгода", - отмечает Геращенко.

Геращенко отмечает, что подобные игры с законом могут привести к дефолту Украины.

"От дефолта точно выиграют олигархи, которые стоят за этими депутатами-авторами поправок, и точно потеряют простые украинцы. Потому что дефолт - это гиперинфляция, это девальвация гривны, это очень серьезный рост безработицы", - прогнозирует Геращенко.

Она также обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Офиса президента, правительства и руководства парламента. Ведь президент фактически контролирует все ветви власти, и молчание является достаточно красноречивым. "Все молчат и делают вид, что не знают, что эти 16 тысяч 397 поправок могут просто заблокировать принятие не только закона, но и получение Украиной такого необходимого кредита МВФ", - подчеркнула Геращенко.

Она также напомнила, что в новом созыве парламента фракция "Слуга народа" постоянно обвиняла предшественников в неэффективности и требовала ограничить количество поправок к законопроектам.

"А что мы видим сегодня? Наша фракция подала лишь пять - не пятьдесят, не пять тысяч, а пять поправок к закону о банках. Так же, как до закона о земле мы подали только 37 поправок. Потому что наша государственная ответственная профессиональная позиция заключается в следующем: законы надо совершенствовать. Для этого есть процедура между первым и вторым чтением, подачи поправок - чтобы усовершенствовать, реформировать, улучшить тот или иной законопроект", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять законопроект №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Добавим также, глава государства Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. По его словам, после принятия Верховной радой двух законов, один из которых - закон о банках, Украина получит поддержку международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.