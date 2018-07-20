Геращенко и Денисова подали запрос в Кабмин о соцпомощи семьям политзаключенных

Деньги на помощь семьям политзаключенных заложены Верховной радой

Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко и Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подали в Кабинет министров запрос о выделении социальной помощи семьям украинских политзаключенным'заключенных. Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

Вице-спикер парламента отметила, что деньги на помощь заложенны Верховной радой.

"Список политзаключенных есть в заявлении ВР, деньги заложены в бюджет, я с коллегами зарегистрировала несколько законодательных инициатив, как урегулировать этот вопрос соцпомощи на законодательном уровне. Но у нас с омбудсменом вопрос - почему правительство не может принять постановление и решить проблему за 7 месяцев, почему им не болит? Направили совместный запрос и предложение в правительство и надеемся на решение этого вопроса", - написала Геращенко.

Она добавила, что обменялись с Денисовой имеющейся информации относительно состояния здоровья голодающих Олега Сенцова, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку, других политзаключенных.

"Нет никакого объяснения бездействия правительства в вопросах поддержки семей заложников и политзаключенных. Все эти годы им помогают волонтеры, добрые люди, бизнес, к которому мы обращаемся с просьбами, мы лично", - добавила Геращенко.

Уточнила, что в бюджете на 2018 год выделены средства на адвокатскую помощь тем, кого удерживают в оккупированном Крыму и на поддержку семей.

"Мы не понимаем, почему мама Александра Кольченко вынуждена по всему миру собирать деньги на поездку на свидание к сыну в Сибирь. Почему старенькая мама Володи Балуха, которая осталась без пенсии из-за оккупации Крыма и непризнание оккупационного режима и власти, и без сына-кормильца, которого пытают в тюрьме, не может получить минимальную поддержку от государства, почему семьи крымских татар, у которых маленькие дети, не могут получить от государства несколько тысяч гривен поддержки, когда кормильцы в российских тюрьмах", - написала вице-спикер

Напомним, сегодня, 20 июля 2018 года, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаилу Федотову с требованием сообщить о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.