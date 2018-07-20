Геращенко і Денисова подали запит у Кабмін щодо соцдопомоги родинам політв'язнів

Гроші на допомогу родинам політв'язнів закладені Верховною радою

Перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко та Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова подали до Кабінету міністрів запит щодо виділення соціальної допомоги родинам українських політв'язнів. Про це Геращенко повідомила у Facebook.

Віце-спікер парламенту зазначила, що гроші на допомогу закладені Верховною радою.

"Список політв'язнів є в заяві ВР, гроші закладені в бюджет, я з колегами зареєструвала кілька законодавих ініціатив, як врегулювати це питання соцдопомоги на законодавчому рівні. Але в нас з омбудсменом є питання- чому уряд не може прийняти постанову і вирішити проблему за 7 місяців, чому їм не болить? Спрямували спільний запит і пропозицію на уряд і сподіваємося на вирішення цього питання", - написала Геращенко.

Вона додала, що обмінялися з Денісовою наявною інформацією щодо стану здоров‘я голодуючих Олега Сенцова, Володимира Балуха, Еміра-Усеїна Куку, інших політв'язнів.

"Немає жодного пояснення бездіяльності уряду в питаннях підтримки родин заручників і політв'язнів. Всі ці роки їм допомагають волонтери, добрі люди, бізнес, до якого ми звертаємося з проханнями, ми особисто", - додала Геращенко.

Уточнила, що в бюджеті на 2018 рік виділені кошти на адвокатську допомогу тим, кого утримують в окупованому Криму та на підтримку родин.

Ми не розуміємо, чому мама Олександра Кольченка змушена по всьому світу збирати гроші на поїздку на побачення до сина в Сибір. Чому старенька мама Володі Балуха, яка залишилася без пенсії через окупацію Криму і невизнання окупаційного режиму і влади, й без сина-годувальника, якого катують в тюрмі, не може отримати мінімальну підтримку від держави, чому родини кримських татар, в яких маленькі діти, не можуть отримати від держави кілька тисяч гривень підтримки, коли годувальники в російських тюрмах", - написала віце-спікер.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня 2018 року, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до радника президента Росії Михайла Федотова з вимогою повідомити про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.