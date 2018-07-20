Денисова звернулася до радника Путіна за інформацією про стан Сенцова

Новини Суспільство 20.07.2018 - 13:55
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Раніше стан Сенцова погіршився, у нього була друга криза

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до радника президента Росії Михайла Федотова з вимогою повідомити про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це вона повідомила в Facebook.

"У зв'язку з інформацією, що у Олега відбулася друга криза, прошу проінформувати мене про дійсний стан здоров'я Сенцова та надати відповідні підтвердні документи", - написала вона.

Також вона написала звернення генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду, Верховному комісару ООН з прав людини Зейд Раад аль Хусейну і комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович.

Крім того, Денисова просить сприяти медичному обстеженню Сенцова українськими та іноземними лікарями і його звільненню на гуманітарних підставах.

Денисова звернулася до радника Путіна за інформацією про стан Сенцова

Денисова звернулася до радника Путіна за інформацією про стан Сенцова
Денисова звернулася до радника Путіна за інформацією про стан Сенцова
Денисова звернулася до радника Путіна за інформацією про стан Сенцова
Денисова звернулася до радника Путіна за інформацією про стан Сенцова
 

Фото (facebook.com/denisovaombudsman/)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан здоров'я українського політв'язня Сенцова погіршився, у нього був другий криза.

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Теги:  Олег Сенцов,  Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС