Денисова звернулася до радника Путіна за інформацією про стан Сенцова

Раніше стан Сенцова погіршився, у нього була друга криза

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до радника президента Росії Михайла Федотова з вимогою повідомити про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це вона повідомила в Facebook.

"У зв'язку з інформацією, що у Олега відбулася друга криза, прошу проінформувати мене про дійсний стан здоров'я Сенцова та надати відповідні підтвердні документи", - написала вона.

Також вона написала звернення генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду, Верховному комісару ООН з прав людини Зейд Раад аль Хусейну і комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович.

Крім того, Денисова просить сприяти медичному обстеженню Сенцова українськими та іноземними лікарями і його звільненню на гуманітарних підставах.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman/)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан здоров'я українського політв'язня Сенцова погіршився, у нього був другий криза.