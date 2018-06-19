Геращенко и Арьев обратились к Ягланду с письмом относительно политзаключенных

Они просят Ягланда обратиться к президенту Путину, чтобы тот немедленно освободил заложников и политзаключенных

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обратились с письмом к генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду с письмом об украинских политзаключенных в РФ. Об этом в Facebook написала Геращенко.

“Генсек СЕ Ягланд завтра отправляется в Москву. С главой нашей делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом относительно украинских политзаключенных. Призываем Ягланда обратиться к президенту Путину, чтобы тот немедленно освободил заложников и политзаключенных. Также указали в письме на недопуск омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенным в РФ”, - написала Геращенко.

Генсек СЕ Янгланд завтра отправляется в Москву. С главой нашей делегации в ПАСЕ Владимиром Арьєвим обратились к нему с... Опубликовано Iryna Gerashchenko 19 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в среду, 20 июня, посетит Москву (Российская Федерация), где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.