Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Геращенко и Арьев обратились к Ягланду с письмом относительно политзаключенных

НовостиОбщество    19.06.2018 - 20:10
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com iryna.gerashchenko)
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com iryna.gerashchenko)

Они просят Ягланда обратиться к президенту Путину, чтобы тот немедленно освободил заложников и политзаключенных

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обратились с письмом к генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду с письмом об украинских политзаключенных в РФ. Об этом в Facebook написала Геращенко.

“Генсек СЕ Ягланд завтра отправляется в Москву. С главой нашей делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом относительно украинских политзаключенных. Призываем Ягланда обратиться к президенту Путину, чтобы тот немедленно освободил заложников и политзаключенных. Также указали в письме на недопуск омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенным в РФ”, - написала Геращенко.

 

Генсек СЕ Янгланд завтра отправляется в Москву. С главой нашей делегации в ПАСЕ Владимиром Арьєвим обратились к нему с...

Опубликовано Iryna Gerashchenko 19 июня 2018 г.

 

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в среду, 20 июня, посетит Москву (Российская Федерация), где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

 

 

Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - Геращенко Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных
Теги публикации: Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Турбьерн Ягланд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь