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Генсек Ради Європи планує завтра зустрітися з Путіним в Москві

НовиниПолітика    19.06.2018 - 11:03
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

До програми візиту входить зустріч з уповноваженим з прав людини в РФ Москальковою

Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд у середу, 20 червня, відвідає Москву (Російська Федерація), де розраховує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Про це йдеться в повідомленні прес-служби РЄ.

"Генеральний секретар Турбйорн Ягланд зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у середу для того, щоб обговорити поточні відносини між Росією та Радою Європи", - заявили в Раді Європи.

Також зазначається, що до програми візиту входить зустріч з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою.

Нагадаємо, раніше Турбйорн Ягланд висловив стурбованість масовими затриманнями демонстрантів під час акцій протесту в Росії, які відбулися під гаслом "Він нам не цар".

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Теги публікації: Володимир Путін, Російська Федерація, Рада Європи, встреча, Турбьерн Ягланд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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