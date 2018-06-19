Генсек Ради Європи планує завтра зустрітися з Путіним в Москві

До програми візиту входить зустріч з уповноваженим з прав людини в РФ Москальковою

Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд у середу, 20 червня, відвідає Москву (Російська Федерація), де розраховує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Про це йдеться в повідомленні прес-служби РЄ.

"Генеральний секретар Турбйорн Ягланд зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у середу для того, щоб обговорити поточні відносини між Росією та Радою Європи", - заявили в Раді Європи.

Також зазначається, що до програми візиту входить зустріч з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою.

Нагадаємо, раніше Турбйорн Ягланд висловив стурбованість масовими затриманнями демонстрантів під час акцій протесту в Росії, які відбулися під гаслом "Він нам не цар".