У "Гераней" нашли иностранные корни: ГУР показало, из чего РФ делает дроны в Алабуге
ГУР МОУ обнародовало данные о 20 единицах иностранного технологического оборудования, которое россия использует для производства ударных беспилотников "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал War&Sanctions ГУР Минобороны Украины.
Какое оборудование обнаружили в Алабуге
Главное управление разведки обнародовало перечень иностранного оборудования, используемого в производстве ударных беспилотников "Герань" разных модификаций на территории особой экономической зоны "Алабуга".
Фото: оборудование из Германии (инфографика War&Sanctions)
В перечне - токарные, фрезерные и сверлильные станки, обрабатывающие центры, промышленные роботы, автоматические установщики компонентов, паяльные работы и другое оборудование.
Фото: оборудование из Китая (инфографика War&Sanctions)
По данным ГУР, речь идет о продукции производителей из Китая, Германии, Японии, Швейцарии и Ирана. В частности, в списке есть такое оборудование:
- вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VMC 1000Q китайской компании SMTCL (Shenyang Machine Tool Co.);
- автоматический установщик компонентов RS-1R японской JUKI;
- а также мехатронная производственная линия немецкой Festo с промышленным роботом Melfa японской Mitsubishi.
Это оборудование применяется для различных производственных процессов - от обработки металлов и других материалов до монтажа SMD-компонентов на печатные платы.
Украинская разведка призвала производителей высокотехнологичного оборудования усилить контроль над его конечными потребителями и фактическим местом использования.
В частности, ГУР предлагает ввести выездные проверки по задекларированным адресам установки оборудования, расследовать цепи поставок своей продукции в структуры российского ВПК и расторгать контракты с недобросовестными дистрибьюторами.
На днях разведка также обнародовала на портале War&Sanctions данные о предприятиях концерна "Радиоэлектронные технологии" холдинга "Ростех" - треть из них до сих пор не находятся ни под какими санкциями, хотя продукция концерна используется в производстве систем РЭБ, электродвигателей и навигационных систем для БПЛА.