Гепатит А обнаружили еще в одной области
Вирусный гепатит А был обнаружен в Ивано-Франковской области. По состоянию на 1 ноября в областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила заместитель генерального директора медучреждения Наталья Демина, пишет "Суспільне".
По ее данным, среди больных - четверо взрослых и трое детей.
"Дети - в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние - средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", - говорит Демина. .
Что известно о гепатите А
Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) – это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи, с преимущественным поражением печени и пищеварительного канала. Вирус гепатита А передается от человека к человеку бытовым путём.
Чаще инфицирование происходит во время путешествий и отдыха – когда возникают трудности с соблюдением правил личной гигиены, употребляется вода из непроверенных источников. Так же велик риск заражения во время бытовых контактов – в семье и коллективах.
Гепатит А в Виннице и области
Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.
Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний – это чрезвычайная ситуация областного масштаба.
30 октября стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.
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