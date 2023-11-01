Гепатит А обнаружили еще в одной области

Вирусный гепатит А был обнаружен в Ивано-Франковской области. По состоянию на 1 ноября в областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила заместитель генерального директора медучреждения Наталья Демина, пишет "Суспільне".

По ее данным, среди больных - четверо взрослых и трое детей.

"Дети - в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние - средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", - говорит Демина. .

Что известно о гепатите А

Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) – это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи, с преимущественным поражением печени и пищеварительного канала. Вирус гепатита А передается от человека к человеку бытовым путём.

Чаще инфицирование происходит во время путешествий и отдыха – когда возникают трудности с соблюдением правил личной гигиены, употребляется вода из непроверенных источников. Так же велик риск заражения во время бытовых контактов – в семье и коллективах.

Гепатит А в Виннице и области

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.

Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний – это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

30 октября стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.

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