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Gepard та надводні дрони: Німеччина надала новий пакет допомоги для ЗСУ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Німеччина найближчим часом передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

  • 7 зенітних установок Gepard;
  • 100 000 аптечок;
  • 3 броньовані мостоукладальні машини BIBER;
  • 8 надводних безпілотників;
  • 12 прикордонних машин;
  • 4 тисячі спальних мішків;
  • 30 автомобілів швидкої допомоги.

Також Україні передадуть запчастини, які потрібні для ремонту гелікоптерів Мі-24.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що зне буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Нагадаємо, що Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

Раніше зазначалось, з початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні 30 зенітних установок Gepard. Вони є ефективною зброєю проти іранських дронів Shahed-136.

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