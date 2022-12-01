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Gepard и надводные дроны: Германия предоставила новый пакет помощи для ВСУ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Германия в ближайшее время передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошло следующее:

  • 7 зенитных установок Gepard;
  • 100 000 аптечек;
  • 3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;
  • 8 надводных беспилотников;
  • 12 пограничных машин;
  • 4 тысячи спальных мешков;
  • 30 автомобилей скорой помощи.

Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Напомним, что Германия намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

Ранее отмечалось, что с начала полномасштабной войны Германия передала Украине 30 зенитных установок Gepard. Они являются эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136.

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