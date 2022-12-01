Gepard и надводные дроны: Германия предоставила новый пакет помощи для ВСУ

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Германия в ближайшее время передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошло следующее:
Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
Напомним, что Германия намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.
Ранее отмечалось, что с начала полномасштабной войны Германия передала Украине 30 зенитных установок Gepard. Они являются эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136.
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