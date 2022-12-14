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Георгіївські стрічки та російські прапори. СБУ провела обшуки в офісах заборонених партій

Фото: СБУ провела обшуки в офісах заборонених партій та виявила георгіївські стрічки і російські прапори (t.me/SBUkr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі та Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За результатами обшуків правоохоронці знайшли зброю, георгіївські стрічки та прапори країни-агресора.

Також було виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів. У них росіяни закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні.

За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку загарбників у разі захоплення Києва і Дніпропетровської області.

Вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, правоохоронці виявили на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки росіяни.

Окрім того, ще одного російського агента засудили до 14 років тюрми за співпрацю з ворогом.

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