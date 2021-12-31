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Геополитическое напряжение: НБУ пояснил колебания курса гривны к доллару

Автор: Александр Белоус

Валютный рынок Украины в декабре 2021 года был преимущественно сбалансирован. Этому способствовало увеличение поступлений экспортной выручки, в частности предприятий АПК, и чистое предложение наличной иностранной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2021 года).

"Однако сохранение геополитического напряжения негативно сказывалось на настроениях участников рынка.", - отмечается в обзоре.

В течение месяца Национальный банк для сглаживания чрезмерных колебаний на рынке выходил как с продажей, так и с покупкой иностранной валюты. Объемы продаж были сравнительно большими и сформировали отрицательное сальдо интервенций НБУ (0,2 млрд долларов), сообщили в центробанке.

Напомним, в течение декабря курс доллара вырос на 10 копеек - 26,17 гривен до 26,27 гривен за доллар.

В то же время официальный курс доллара к гривне ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% до 27,2782 гривен (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.

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