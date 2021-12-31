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Геополітична напруга: НБУ пояснив коливання курсу гривні до долара

Автор: Олександр Білоус

Валютний ринок України в грудні 2021 року був переважно збалансований. Цьому сприяло збільшення надходжень експортної виручки, зокрема підприємств АПК, і чиста пропозиція готівкової іноземної валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2021 року).

"Утім, збереження геополітичної напруги негативно позначалося на настроях учасників ринку.", - зазначається в огляді.

Протягом місяця Національний банк для згладжування надмірних коливань на ринку виходив як з продажем, так і з купівлею іноземної валюти. Обсяги продажів були порівняно більшими та сформували від’ємне сальдо інтервенцій НБУ (0,2 млрд доларів), повідомили в центробанку.

Нагадаємо, протягом грудня курс долара зріс на 10 копійок - 26,17 гривень до 26,27 гривень за долар.

Водночас офіційний курс долара до гривні, що щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% до 27,2782 гривень (порівняно з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/долар.

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