Геополітична напруга: НБУ пояснив коливання курсу гривні до долара

"Утім, збереження геополітичної напруги негативно позначалося на настроях учасників ринку.", - зазначається в огляді.

Протягом місяця Національний банк для згладжування надмірних коливань на ринку виходив як з продажем, так і з купівлею іноземної валюти. Обсяги продажів були порівняно більшими та сформували від’ємне сальдо інтервенцій НБУ (0,2 млрд доларів), повідомили в центробанку.

Нагадаємо, протягом грудня курс долара зріс на 10 копійок - 26,17 гривень до 26,27 гривень за долар.