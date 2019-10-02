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Геокадастр запустил онлайн публикацию решений по землям

Новости » Политика    02.10.2019 - 17:21
Геокадастр запустил онлайн публикацию решений по землям
Иллюстративное фото (voxukraine)

Новая функция будет способствовать борьбе с коррупцией

Геокадастр вводит практику автоматического обнародования решений о распоряжении землями сельськохозяйственного назначения государственной собственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Отмечается, что в открытом доступе будет предоставлена вся необходимая информация: дата регистрации, номер и тематика ходатайства, статус рассмотрения заявления, кадастровый номер и целевое назначение земельного участка, в отношении которого издан приказ. Также благодаря системе можно будет просмотреть деперсонализированные приказы главных управлений Геокадастра относительно распоряжения землями. Обновление информации будет осуществляться автоматически.

По сообщению пресс-службы, пользователям будет доступна функция поиска по любым параметрам, в частности по региону, где было принято решение относительно распоряжения землями сельскохозяйственного назначения.

Отмечается, что введение данной функции будет способствовать борьбе с коррупцией в сфере распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Как ранее сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров очистить, по его мнению, наиболее коррупционные органы государственной власти, в том числе и Госгеокадастр. Президент приказал провести полную кадровую перезагрузку данной структуры.

Напомним, сотрудники следственного управления полиции в Киевской области разоблачили преступную схему хищения тысячи гектаров особо ценных земель сельскохозяйственного назначения в Обуховском районе. Материальные убытки оценивались на сумму более 29 млн гривен.

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