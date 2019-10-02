Геокадастр запустив онлайн публікацію рішень щодо земель

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Нова функція сприятиме подоланню корупційної складової

Держгеокадастр запроваджує практику автоматичного оприлюднення рішень про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Зазначається, що у відкритому доступі надаватиметься уся необхідна інформація: дата реєстрації, номер та тематика клопотання, статус розгляду заяви, кадастровий номер та цільове призначення земельної ділянки, відносно якої виданий наказ. Також завдяки системі можна буде переглянути деперсоналізовані накази головних управлінь Держгеокадастру щодо розпорядження землями. Оновлення інформації відбуватиметься автоматично.

За повідомленням прес-служби, користувачам буде доступна функція пошуку за будь-яким параметром, зокрема за регіоном, де було прийняте рішення щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.

Наголошується, що запровадження даної функції сприятиме подоланню корупції у сфері розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів очистити, на його думку, найбільш корупційні органи державної влади, в тому числі і Держгеокадастр. Президент наказав провести повне кадрове перезавантаження даної структури.

Нагадаємо, працівники слідчого управління поліції Київської області викрили злочинну схему з розкрадання тисячі гектарів особливо цінних земель сільськогосподарського призначення в Обухівському районі. Матеріальні збитки оцінювалися на суму понад 29 млн гривень.