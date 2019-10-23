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Геокадастр открыл расширенные данные о земельных участках       

Новости » Политика    23.10.2019 - 16:53
Геокадастр открыл расширенные данные о земельных участках       
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Украинцам открыли доступ базе данных земельных участков

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра открыла расширенные данные о земельных участках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что Геокадастр начал публиковать выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков. Информация будет обновляться автоматически один раз в сутки и доступна по ссылке.

Также сообщается, что на портале указаны информация о дате регистрации, регистрационный номер проекта и его разработчика, территориальный орган Геокадастра по месту расположения земельного участка, статус рассмотрения проекта, дата, номер и тип вывода, а также фамилия эксперта территориального органа, который выдал заключение.

Также функционал позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру, в частности по региону, типу или статусом заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил обеспечить доступ к государственным кадастрам для всех украинцев.

Ранее также сообщалось, что Кабмин отстранил главу Геокадастра Киевской области от исполнения обязанности.

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