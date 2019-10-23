Геокадастр відкрив розширені дані про земельні ділянки

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Українцям відкрили доступ базі даних земельних ділянок

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відкрила розширені дані про земельні ділянки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що Геокадастр почав публікувати висновки про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Інформація буде оновлюватися автоматично один раз на добу і доступна з посилання.

Також повідомляється, що на порталі вказана інформація про дату реєстрації, реєстраційний номер проекту і його розробника, територіальний орган Геокадастра за місцем розташування земельної ділянки, статус розгляду проекту, дата, номер та тип висновку, а також прізвище експерта територіального органу, який видав висновок.

Також функціонал дозволяє здійснювати пошук за обраним параметром, зокрема по регіону, типу або статусом ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив забезпечити доступ до державних кадастрів для всіх українців.

Раніше також повідомлялося, що Кабмін усунув голову Геокадастра Київської області від виконання обов'язків.